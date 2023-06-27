Издание The Thaiger опубликовало историю семейной пары из Малайзии, которые, воспитывая совместных детей узнали, что являются близкими кровными родственниками. Будущие муж и жена познакомились друг с другом во время учебы в университете, где у них завязался роман. В итоге отношения дошли до брака, в котором у пары родились дети.

Оба супруга никогда не видели отцов друг друга, ведь у мужа отец бросил его мать, когда он был еще маленьким. А отец жены давно уже умер. Совершенно случайно женщина узнала, что ее муж приходится ей единокровным братом. Свекровь показывала ей семейные снимки, на которых женщина узнала собственного отца. Семья была в шоке от этой новости.

Теперь, по всей вероятности, брак будет расторгнут, так как по законам ислама нельзя вступать в интимную связь с кровными родственниками, и тем более жениться на них. Им также будет необходимо пройти ДНК-тест для подтверждения, что они являются биологическими родителями детей.