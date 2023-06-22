Супруга украинского лидера Елена Зеленская в беседе с журналистами The Jerusalem Post рассказала, что сейчас живет отдельно от мужа по соображениям безопасности. Президент большую часть времени проводит в кабинете, а она с детьми находится дома.

Зеленская также отметила, что ни ее муж, ни она сама в настоящий момент не могут позволить себе отдых или какие-то развлечения. Если выпадает свободная минутка, они встречаются разве что в офисе за обедом.

Супруга президента начинает день ознакомлением со всеми новостями. Затем она работает в офисе, совершает звонки по телефону или видеосвязи, реализует разнообразные проекты и дает интервью журналистам.

Зеленский же занимается управлением страной, он ночует в кабинете, что также продиктовано требованиями безопасности.