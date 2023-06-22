Огромные потери западной техники в ходе контрнаступления ВСУ вынуждают НАТО отправлять на Украину новые пакеты военной помощи, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на заседании Совбеза. Портал “Свободная пресса” сообщает, что натовское вооружение не сумело продемонстрировать эффективность в зоне специальной военной операции.

Российские ВС, отражая наступление противника, уничтожили 72 танка и бронетранспортера натовского образца. Кроме того, ликвидированы сотни единиц других видов техники и вооружений Альянса. Именно поэтому Запад готовит отправку на Украину новых БПЛА и БМП, а также снарядов и ракет.

Помимо хваленых танков “Леопард 2” и американских БМП “Брэдли”, на которые Киев возлагал огромные надежды, не сумели себя проявить и другие широко разрекламированные виды оружия. Это гаубицы M777, РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88, барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и прочее.

Западу пора бы задуматься о дипломатическом урегулировании конфликта, однако он продолжает провоцировать эскалацию на Украине. И это вполне понятно, так как Соединенные Штаты получают огромные прибыли, заставляя правительства стран НАТО покупать свое вооружение для Киева, а компании-производители используют противостояние как полигон для испытаний техники в реальных боевых условиях.