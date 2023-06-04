Самоходные зенитные установки Gepard германского производства, которые Пентагон намерен отправить для Украины, являются бывшими голландскими боевыми машинами, выкупленными теперь Америкой у Иордании. Об этом сообщает портал The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Армия США заключила с базирующейся во Флориде компанией Global Military Products, Inc. контракт на сумму чуть более 118 миллионов долларов, предметом которого стала поставка мобильных 35-мм зенитных артиллерийских установок Gepard немецкого производства украинским военным. «Рассматриваемые «Гепарды» выглядят как бывшие голландские версии, которые были проданы Иордании около десяти лет назад», – указывает военный обозреватель The Drive Джозеф Тревитик.

Он напомнил, что Германия уже поставила десятки таких машин вооруженным силам Украины, которые используют их против российских крылатых ракет и беспилотников. Сама Германия уже давно сняла Gepard с вооружения, но образцы немецкой версии все еще находятся на вооружении (в Бразилии и Румынии). «Украина уже получила как минимум 34 «Гепарда» из Германии, снятых с хранилищ Бундесвера, и в конечном итоге получит из этой страны еще 18 единиц после ремонтно-восстановительных работ», – отмечает обозреватель The Drive.

Дополнительная закупка «Гепардов», организованная со стороны США, финансируется в рамках бюджета так называемой «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI), которая была создана еще до начала специальной военной операции России на Украине как структура, специально предназначенная для помощи Киеву в приобретении от его имени оружия и другого военного оборудования, наряду с обучением и вспомогательными услугами.

Пока что неясно, сколько «Гепардов» закупается для Украины по контракту с армией США и когда они могут прибыть в распоряжение ВСУ. В уведомлении о контракте говорится, что «работы будут выполняться в Аммане, Иордания, с предполагаемой датой завершения 30 мая 2024 года». Это также означает, что боевая техника требует заметного ремонта или других работ, прежде чем они могут быть поставлены Украине.

В 2013 году правительство Нидерландов заключило сделку о продаже 60 списанных «Гепардов» иорданским военным. Эта продажа также включала, среди прочего, боезапас из 350 000 снарядов калибра 35 мм и запасные части. Голландские вооруженные силы приобрели в общей сложности 95 «Гепардов», начиная с 1970-х годов, а к 2006 году разместили оставшиеся экземпляры на хранении.

Голландские «Гепарды» отличаются от вариантов, которые производились во время холодной войны для армии ФРГ, своим радиолокационным оборудованием. Голландская версия имеет поисковый радар X-диапазона и радар слежения, который может работать в диапазонах X и Ka. Немецкий вариант имеет поисковый радар S-диапазона и радар сопровождения Ku-диапазона.

«Все варианты Gepard оснащены парой 35-мм автоматических зенитных пушек, установленных на единой башне вместе с радарами поиска и сопровождения. В машинах используется корпус и шасси, основанные на конструкции танка Leopard 1, образцы которого в скором будущем также должны получить украинские военные. 35-мм скорострельные пушки «Гепарда» также могут быть использованы для поражения наземных целей», – указывает The Drive.

Издание считает, что «Гепарды» обеспечат ВСУ «дополнительный критический потенциал противовоздушной обороны ближнего действия, особенно для защиты ключевых целевых районов». Радары установок Gepard дают возможность обнаруживать, отслеживать и поражать цели ночью и в плохую погоду. Как гусеничные машины, они обладают хорошей проходимостью по бездорожью, что сказывается, если требуется передислоцироваться в другое место или не отставать от войск в движении и «может стать крайне значимым в долгожданном предстоящем наступлении».

Впрочем, до сих пор сохраняет остроту важный вопрос с поставками Украине боеприпасов для 35-мм пушек «Гепардов». Сами эти пушки производились в Швейцарии, там же к ним имеются значительные запасы снарядов. Но власти этой страны уже неоднократно отказывали в разрешении на реэкспорт 35-мм снарядов из различных «третьих стран» на Украину, ссылаясь на политику «традиционного нейтралитета» страны в отношении межгосударственных военных конфликтов.

«Это стало такой проблемой, что правительство Германии объявило в феврале о подписании соглашения с отечественным оборонным подрядчиком Rheinmetall о возобновлении производства 35-мм боеприпасов. Германия также пыталась выкупить 35-мм боеприпасы немецкого производства в Бразилии, но нынешнее правительство страны отказалось это разрешить», – отмечает The Drive.

Издание также указывает: «Помимо всего прочего, использование армией США финансирования USAI для приобретения «Гепардов» у третьей стороны подчеркивает ограниченный в настоящее время собственный арсенал средств ПВО ближнего радиуса действия (SHORAD) у вооруженных сил США. Возможности SHORAD армии США атрофировались в годы после окончания холодной войны на фоне убеждения, что будущие конфликты, в которых, вероятно, окажутся американские силы, вряд ли будут иметь воздушные угрозы. В 2021 году армия США только лишь начала развертывать свою первую за несколько десятилетий новую мобильную систему M-SHORAD – маневренную машину на базе Stryker с колесной формулой 8-8. M-SHORAD заменяют устаревшие системы ПВО Avenger на базе Humvee, часть из которых была также отправлена Украине ранее».