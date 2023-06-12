На вопрос, сколько еще украинцев должно погибнуть, президент США Джо Байден в частных разговорах отвечает, что потенциально они могут умереть все. Издание The American Conservative рассказывает о новой доктрине Вашингтона, относящейся к конфликту на Украине.

Цель Соединенных Штатов в этой “доктрине” – получить максимальную выгоду от противостояния. При этом Вашингтон не должен вмешиваться в конфликт и принимать в нем активное участие. Он просто отправляет оружие в распоряжение ВСУ и не обращает никакого внимания на количество погибших украинцев, рассказал автор публикации Питер ван Бурен.

Он отметил, что США поставили Украину в один ряд с Вьетнамом, Афганистаном и Ираком. Они поставляют Киеву оружие в таких объемах, которые не позволяют ни проиграть, ни выиграть. В конечном итоге это может привести к гибели всех украинцев ради выгоды Белого дома.