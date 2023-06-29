Тело 6-летнего Далера Бобиева, которого уже несколько дней ищут в Екатеринбурге, обнаружили в районе гаражей в одном из заброшенных зданий. В Следственном комитете по региону сообщили, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад.

Опекун не только скрыла смерть мальчика от соответствующих органов, но и разыграла целое представление с его исчезновением, хотя пропасть он мог давно. Анатолий Надбитов, который исполняет обязанности начальника управления СК, рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении органов опеки.

Он пояснил, что они не проверяли условия жизни 6-летнего ребенка в семье опекунов, из-за чего даже не узнали о его смерти. Также из-за недобросовестного исполнения обязанностей соответствующими органами появилась возможность скрывать информацию о гибели мальчика на протяжении длительного времени.

Надбитов отметил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства исчезновения и смерти ребенка, а также заявил, что лично контролирует расследование.