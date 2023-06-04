Российская телеведущая Юлия Барановская недавно отметила свое 38-летие. В своем интервью для издания The Voice Mag Юлия призналась, что возраст помог ей принять свои недостатки и поэтому она смогла полюбить себя такой, какой является. «С каждым новым годом своей жизни влюбляюсь в себя всё больше и больше», – заявила Барановская.

Юлия также отметила, что раньше была очень требовательна к себе, поэтому нередко была собой очень недовольна. Но теперь решила жить в гармонии с собой, окружать себя заботой и любовью. В свою очередь, фанаты телеведущей выразили свою поддержку и пожелали держаться намеченного пути.

Юлия Барановская также рассказала, что ее развод с футболистом Андреем Аршавиным оставил серьезный след в ее жизни. Пережив непростой период, телеведущая смогла вновь обрести себя, справилась с трудностями и построила блестящую карьеру на телевидении. «Теперь к себе исключительно с любовью и заботой», – отметила Барановская во время своего интервью.