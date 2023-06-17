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Телеканал ТВ-3, который является частью “Газпром-медиа”, а также компания “Вайт” намерены начать съемки юбилейного, десятого сезона телешоу “Последний герой”.

Генеральный продюсер ТВ-3 Петр Обухов рассказал, что каждый сезон этого шоу является праздником как для зрителей, так и для создателей и участников. В этом году оно празднует юбилей, что возлагает на организаторов дополнительную ответственность.

В ходе сессии “Производство оригинальных ТВ-шоу: новое время – новые смыслы” на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2023 Обухов отметил, что к телеканалу присоединяется компания “Вайт”, которая поможет сделать шоу еще более интересным и увлекательным для зрителей. Генеральный продюсер не стал раскрывать состав участников и место проведения нового сезона, а пообещал сообщить эту информацию немного позже.

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