Срединную линию Тайваньского пролива пересекли сразу десять китайский военных самолетов. Тайбэй поднял в воздух свои Военно-воздушные силы для перехвата, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны островного государства.

Тайвань всегда действует подобным образом, так как пролив является одной из наиболее чувствительных линий между островом и материком. Любой выход за нее Минобороны считает подозрительной активностью китайских ВС и предпринимает меры для защиты, передает “Московский комсомолец”.

Также на Тайване отметили, что это второй случай активности авиации НОАК за последние 3 дня. В четверг в зону ответственности ПВО острова вошли 37 китайских самолетов.

Также Минобороны сообщает о четырех кораблях китайского флота, которые одновременно с активностью истребителей и бомбардировщиков проводили патрулирование в Тайваньском проливе.