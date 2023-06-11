ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Срединную линию Тайваньского пролива пересекли сразу десять китайский военных самолетов. Тайбэй поднял в воздух свои Военно-воздушные силы для перехвата, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны островного государства.

Тайвань всегда действует подобным образом, так как пролив является одной из наиболее чувствительных линий между островом и материком. Любой выход за нее Минобороны считает подозрительной активностью китайских ВС и предпринимает меры для защиты, передает “Московский комсомолец”.

Также на Тайване отметили, что это второй случай активности авиации НОАК за последние 3 дня. В четверг в зону ответственности ПВО острова вошли 37 китайских самолетов.

Также Минобороны сообщает о четырех кораблях китайского флота, которые одновременно с активностью истребителей и бомбардировщиков проводили патрулирование в Тайваньском проливе.

Вам может понравиться

«Три мушкетёра» – фильм, в котором Дюма не узнал бы своей книги. Но саундтрек хорош

В 1993 году в Голливуде решили снять очередную версию фильма “Три мушкетера”, причем сделать ее максимально оригинальной. Портал “Царьград” рассказал об этой экранизации, которая отметилась отличным саундтреком, но оказалась провальной.

ВС РФ уничтожили бронетехнику западного производства на Южно-Донецком направлении

Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись уничтожения танков и другой бронетехники ВСУ с ударных вертолетов Ка-52. На кадрах видно, как винтокрылая машина поражает танк вместе с не успевшим выбраться экипажем. Ударные

Генерал Попов: ВСУ в ходе недавнего наступления хотели прорваться к морю

Командующий 58-й армии ВС РФ рассказал, в чём заключался план украинских войск во время наступления на запорожском направлении. Генерал-майора Ивана Попова цитирует РИА “Новости”. По словам российского военного, ВСУ пытались