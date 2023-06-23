Случившееся в доме Татьяны Тарасовой, известной тренера по фигурному катанию, вызвало тревогу, но сама Тарасова прокомментировала произошедшее. По последней информации, которая появилась в Telegram-канале Mash, 76-летняя Тарасова начала чувствовать себя плохо, когда находилась дома. Сообщается, что сначала она столкнулась с сильной головной болью, вызванной мигренью, а затем у нее появилось онемение рук. В результате она потеряла сознание.

Отреагировав на эти сообщения, Тарасова прокомментировала ситуацию и заявила, что ее здоровье в порядке, она не вызывала скорую помощь и не ездила никуда. «Вероятно, кто-то желает написать, что со мной что-то случилось. У меня все в порядке», – передает слова Тарасовой телеканал «Матч ТВ».