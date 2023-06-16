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Под Новобахмутовкой сразу 17 украинских боевиков были вынуждены сложить оружие и сдаться в плен. Они уцелели после того, как их подразделение при попытке контрнаступления попало в грамотно организованную засаду ВС РФ.

Представитель силовых структур ДНР рассказал, что речь идет о 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Ее бросили в наступление без артиллерийской поддержки, что привело к гибели нескольких десятков военных. 17 солдат сдались в плен, осознавая полную бесполезность продолжения боевых действий.

Напомним, ранее в плен сдались 10 украинских военных, составляющих экипажи двух БМП. Сослуживцы бросили их ранеными умирать на поле боя. Российские бойцы оказали помощь боевикам противника и провели их эвакуацию.

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