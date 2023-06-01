Самая мощная в мире подлодка проекта 941 прекратила службу. Речь идёт о ракетоносце “Дмитрий Донской”. Информированный неназванный источник объяснил ТАСС, почему субмарина больше не может эксплуатироваться.

Всё дело в выработке активной зоны его ядерного реактора. Её можно заменить, однако этот процесс чрезвычайно дорогой и обновлять активную зону на подлодке, которую построили больше 40 лет назад, не имеет никакого смысла.

Атомоход “Дмитрий Донской” спустили на воду в 1980 году. Его оснастили межконтинентальными баллистическими ракетами. Долгое время он проходил службу в составе Северного флота. В начале “нулевых” подлодку модернизировали. ТАСС напоминает, что всего для ВМФ РФ было построено шесть подводных лодок проекта 941. Три из них уже утилизированы. Ещё две выведены из строя и ожидают утилизации. Теперь закончила служба ещё одна субмарина. В последнее время “Дмитрий Донской” обеспечивал испытания подлодок более современного класса.