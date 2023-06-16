Начавшееся украинское контрнаступление не принесло Киеву желаемых результатов. Чтобы прорвать российскую оборону, ВСУ не хватает ни средств, ни сил. В связи с этим командующий украинской группировки «Таврия» Александр Тарнавский выступил за то, чтобы на Запорожском и Южно-Донецком направлениях были введены дополнительные резервы.

По имеющееся информации, генерал Тарнавский предлагает привлечь резервы, которые украинское командование планировало использовать только на втором этапе, когда уже будет произведен прорыв обороны ВС России. Сообщается, что Тарнавский планирует растянуть линию наступления, включая и на Херсонском направлении. И там, где, по его мнению, ВСУ смогут прорвать российскую оборону, необходимо будет развивать успех.

В ближайшие дни в Киеве должно пройти заседание ставки, во время которого будет решаться вопрос о начале второго этапа контрнаступления. Отмечается, что свои основные силы Киев еще не вводил в бой.