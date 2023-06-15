По информации швейцарского издания Tages-Anzeiger, онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского не привлекло внимания депутатов народной партии страны. Вместо этого они отправились на обед.

О том, что Швейцарская народная партия не станет слушать выступление Зеленского во время, которое отводится на обед. Депутаты с удовольствием используют его для отдыха вместо того, чтобы в очередной раз смотреть и слушать украинского лидера.

Представители других партий не стали отказываться от просмотра видеообращения Зеленского. Так, глава “Зеленых” Бальтазар Глеттли и парламентарий от Социал-демократической партии Швейцарии Маттеа Мейер высказались в том духе, что выступление украинского президента было “трогательным”.

Напомним, что видеообращения Владимира Зеленского транслируются не только на заседаниях парламентов и правительств разных стран мира, но и на крупных международных мероприятиях, никак не связанных с политикой. В основном украинский лидер просит новое оружие и еще денег.