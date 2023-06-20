Известный дизайнер Аника Керимова раскрыла сумму, которую Мартин, сын Филиппа Киркорова, потратил на создание своей модной коллекции одежды.

По словам Керимовой, на разработку коллекции совместно с Мартином было затрачено более десяти миллионов рублей. Эта линейка представляет собой коллекцию высокой ценовой категории, так как все наряды изготовлены из самых качественных материалов. Она объяснила, что сразу решила позиционировать коллекцию в роскошном сегменте, используя натуральный шелк, кристаллы Swarovski и перья. Большая часть работы по созданию нарядов выполнялась вручную.

Дизайнер похвалила старания Мартина и отметила его истинный талант, считая, что у него есть все шансы стать успешным дизайнером. Они вместе разрабатывали все образы, и Мартин, несмотря на свой юный возраст, активно участвовал в процессе и вносил свои идеи.

Презентация его первой коллекции состоится в день его рождения, 29 июня, и обещает быть грандиозным событием.