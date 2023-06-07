Минобороны Российской Федерации сообщает о новом ударе по центру принятия решений, расположенном на территории Украины, с помощью высокоточного оружия воздушного базирования большой дальности. Сообщается, что выбранная цель была поражена точным ударом, однако подробной информации об объекте атаки пока не обнародовано.

После прорыва дамбы Каховской ГЭС большая часть воды из водохранилища разливается по левому берегу Днепра, где были расположены позиции российских военнослужащих. Однако подтопление было отмечено и в некоторых населенных пунктах, расположенных на правом берегу Днепра подконтрольного вооруженным силам Украины.

Таким образом, украинские боевики не смогут провести в ближайшее время десантную операцию на Херсонском направлении, а российские бойцы потеряют некоторые оборонительные позиции, которые попросту уйдут под воду. По словам военного корреспондента Александра Коца, основная линия обороны ВС России была оборудована в глубине области с учетом возможного прорыва Каховской дамбы.