Певица Светлана Лобода, которая была раскритикована украинцами, решила извиниться за свои действия

Согласно сообщению, во время своего концерта 25 июня в одном из харьковских парков, Лобода заметила среди зрителей несовершеннолетнюю девушку с плакатом «Харьков без Лободы». В ответ на это она спросила у активистки, кто устроил ее на такую акцию и кто оплатил этот митинг.

Реакция певицы вызвала критику со стороны украинских жителей, и уже на следующий день после концерта Лобода опубликовала видеообращение в своих социальных сетях, в котором извинилась перед девушкой и ее родственниками.

Артистка отметила, что жительница Харькова имеет право на свое мнение, и добавила, что ее реакция на плакат была вызвана волнением и эмоциями.