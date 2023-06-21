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Знаменитая телеведущая Светлана Бондарчук, которой исполнилось 54 года, уделяет особое внимание своему здоровью. Она следует здоровому образу жизни, придерживается правильного питания и активно занимается спортом.

Недавно звезда поделилась с фанатами в социальных сетях фотографиями, на которых она предстала в великолепном слитном купальнике с ярким цветочным принтом. Бондарчук не стеснялась показать свою фигуру, и это в очередной раз вызвало восхищение ее поклонников. Многие из них отметили, что молодые девушки могут позавидовать телеведущей.

Светлана Бондарчук неоднократно говорила о том, что она прибегает к помощи косметологов и регулярно посещает сеансы массажа, чтобы сохранить молодость. Она не придерживается жестких диет, но контролирует свое питание, ограничивая себя в отдельных продуктах. Бондарчук верит, что здоровый образ жизни и забота о себе помогают ей выглядеть и чувствовать себя настолько молодой и энергичной.

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