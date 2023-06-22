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Стало известно, что супруга владельца OceanGate, который пилотировал пропавший в Атлантическом океане батискаф «Титан», является праправнучкой магнатов Исидора и Иды Штраус, погибших во время крушения «Титаника».

Известно, что магнат вместе со своей супругой погибли в 1912 году в результате крушения британского трансатлантического пассажирского парохода «Титаник». Они были пассажирами первого класса. По словам очевидцев катастрофы, Штраус отказался садиться в спасательную шлюпку, так как первыми должны были покинуть тонущее судно дети и женщины. Его супруга, Ида Штраус, тоже отказалась эвакуироваться, решив остаться вместе с мужем.

По сообщению издания New York Times, сцена с похожим эпизодом, показанная в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», была написана на основе вышеупомянутых фактов.

Напомним, что 18 июня в Атлантическом океане пропал туристический батискаф «Титан», отправившийся на исследование останков затонувшего корабля «Титаник». Отмечается, что на борту находилось пять человек – три пассажира-туриста, гид и пилот.

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