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Жена популярного шеф-повара Константина Ивлеева Валерия ведет достаточно публичный образ жизни. В своем микроблоге она публикует посты, в которых рассказывает о подробностях материнства. Супруга звездного ведущего занимается ребенком, но не забывает уделять время и себе, и Константину.

Валерия регулярно общается в соцсетях с подписчиками. Однако недавно ее поклонники забили тревогу, так как она перестала выходить в эфиры и публиковать посты. Супруга телеведущего посвящала все это время своему ребенку. Некоторое время няня дочери Валерии не могла заниматься ребенком, поэтому звездная мама все свое время посвятила своей малышке.

В семейный союз Константин Ивлеев и Валерия Куденкова вступили в 2021 году. Для ведущего кулинарного шоу этот брак является вторым. Разница в возрасте у супругов достаточно существенная. Ресторатор старше Валерии на 19 лет. Однако это не мешает им в семейной жизни. В 2022 году Валерия подарила мужу дочку, которой дали имя Ника.

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