ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В британском издании The Times порекомендовали читателям начинать изучение русского языка с фразы “англичанка гадит”. Также в субботнем номере газеты журналисты объяснили смысл этого высказывания.

Они рассказали, что фраза существует с девятнадцатого столетия, со времен Крымской войны. Это был практически единственный конфликт, в котором Россия и Англия сошлись в бою лицом к лицу. В остальных же случаях Британия предпочитала всю грязную работу делать чужими руками.

После начала конфликта на Украине, в котором Лондон продолжает вести ту же политику, фраза вновь приобрела популярность и довольно часто используется даже официальными лицами.

Авторы публикации назвали высказывание обидным, так как Россия, по их мнению, не любит Великобританию. Хотя Лондон во все времена “нормально относился” к Москве.

Вам может понравиться

ЗОЖ.news: Учёные выявили неожиданную пользу алкоголя для сердечно-сосудистой системы

Употребление малых доз алкоголя полезнее, чем полное воздержание от него, считают ученые из университетов Сиднея и Кембриджа. Они провели исследование и выяснили, что умеренное потребление спиртных напитков снимает стресс и

Лейрос заявил о попытках Киева скрыть невозможность контрнаступления ВСУ терактами

Теракты, осуществляемые Украиной на территории РФ – это попытка замаскировать невозможность начать давно обещанное контрнаступление, уверен политолог Лукас Лейрос. В своей публикации в издании InfoBrics он заявил, что не стоит

ВС РФ отправили подкрепление в Шебекино Белгородской области

Неподалеку от населенного пункта Шебекино, который не дает покоя украинским диверсантам, замечены танки, движущиеся в сторону города. Отмечается, что ВС РФ увеличивают присутствие в приграничных районах и намерены обеспечить их