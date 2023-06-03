В британском издании The Times порекомендовали читателям начинать изучение русского языка с фразы “англичанка гадит”. Также в субботнем номере газеты журналисты объяснили смысл этого высказывания.

Они рассказали, что фраза существует с девятнадцатого столетия, со времен Крымской войны. Это был практически единственный конфликт, в котором Россия и Англия сошлись в бою лицом к лицу. В остальных же случаях Британия предпочитала всю грязную работу делать чужими руками.

После начала конфликта на Украине, в котором Лондон продолжает вести ту же политику, фраза вновь приобрела популярность и довольно часто используется даже официальными лицами.

Авторы публикации назвали высказывание обидным, так как Россия, по их мнению, не любит Великобританию. Хотя Лондон во все времена “нормально относился” к Москве.