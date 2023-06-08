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Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков в своем Телеграм-канале опубликовал пост, в котором заявил, что теперь можно уже уверенно говорить о начале украинского контрнаступления.

Он подчеркнул, что контратака была начата при помощи вспомогательного удара на Волновахском направлении западнее Угледара. Также ВСУ одновременно начали осуществлять наступательные действия в районе Водяное-Опытное и неподалеку от Артемовска (Бахмута). По словам Стрелкова, вспомогательные атаки ВСУ ничего не дали, а лишь привели к значительным потерям в живой силе и технике.

Также он написал, что украинские силы начали наступление на основном направлении – на Мелитополь в районе населенного пункта Орехово. Стрелков отметил, что здесь ВСУ решили перейти «ва-банк» для прорыва российской обороны. Поэтому они упорно продолжают идти в атаку, несмотря на колоссальные потери.

По словам бывшего министра обороны ДНР, противник не прекратит предпринимать попытки осуществить свой план по прорыву российской обороны, поэтому «нас ждет длительное кровавое сражение».

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