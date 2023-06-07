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Для вступления в НАТО Украина должна “победить” в конфликте с Россией. В противном случае она исчезнет как государство и обсуждать ее вступление в Альянс будет абсолютно бессмысленно, заявил генсек блока Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

“Если Украина не будет существовать как “независимое суверенное демократическое государство.., не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство [в НАТО] вообще”, – пояснил Столтенберг в ходе своего выступления на форуме в Брюсселе.

Напомним, что в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс. При этом он высказал надежду, что она будет рассмотрена по ускоренной процедуре. Однако в НАТО встретили это высказывание без энтузиазма. Так, представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что говорить о приеме Украины в НАТО еще совсем рано.

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