Популярный смартфон американского бренда Apple модель iPhone 12 mini подешевел до рекордной отметки в 42 тысячи рублей на российском рынке. Такие данные приводит издание Hi-Tech Mai.ru.

Сообщается, что на старте продаж новинка в 2020 году продавалась по 70 тысяч рублей в России, однако в настоящий момент стоимость iPhone 12 mini в каталогах медиа устройств составляет 42 тысячи рублей. Продукт подешевел на рекордные 40% от первоначальной стоимости, а выгода при покупке смартфона популярного американского бренда теперь составляет практически 30 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 12 mini представляет собой компактную модель телефона с новейшей версией операционной системы iOS и очень привлекательной ценой на сегодняшний день. Телефон оборудован OLED-дисплеем размером в 5,4 дюйма и разрешением 2340 на 1080 пикселей, 4 гигабайтами оперативной памяти и процессором Apple A14 Bionic. Устройство оборудовано основной камерой с двумя объективами с разрешением в 12 мегапикселей каждый.