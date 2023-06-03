Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником Татьяны стал бывший теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев, который младше артистки на 19 лет. Наряд, выбранный звездой для торжественного события, вызвал множество комментариев и сравнений с ее предыдущими подвенечными платьями.

Стилист Надя Иванова поделилась своим мнением, касаемо свадебного платья Татьяны Булановой. По ее словам, если ее первое свадебное платье, надетое во время бракосочетания с Николаем Тагриным, отражало модные веяния 90-х годов, а второе было чрезмерно многослойным, но вполне допустимым для моды 2000-х, то третий наряд вызывает лишь разочарование.

Стилист подчеркнула, что свадебное платье Татьяны Булановой выбрано не по возрасту. Оно слишком объемное, поэтому ее фигура выглядит очень тяжеловесной. А так как у жениха был более сдержанный образ, то в паре получился дисбаланс. По мнению Ивановой, лучший вариант свадебного наряда для женщины в возрасте – это белый костюм или даже смокинг.