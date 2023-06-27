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Звездный стилист Алеко Надирян раскритиковал стиль российской телеведущей Ксении Бородиной. Об этом ведущая сообщила сама, выложив в популярной социальной сети соответствующую видеозапись.

По словам Ксении, она устроила шопинг в Стамбуле и Европе. Свой выбор предложила оценить Алеко Надиряну, но в итоге получила его вердикт: «гопник и колхоз».

Бородина рассказала, что в одном из магазинов ей очень понравилась куртка премиальной марки Prada, но Алеко сказал, что в такой куртке ходят только гопники. Он пытался отговорить ведущую от данной покупки. Однако Ксения все же решилась купить понравившуюся куртку. «Потом я купила кроссовки — он сказал, что это колхоз», — пожаловалась телезвезда.

Стилист Алеко Надирян начал сотрудничать с Ксенией Бородиной по рекомендации журналистки Надежды Стрелец. По его словам, когда он разобрал гардероб Ксении, то выделил много хороших и стильных вещей. Однако эксперт моды отметил, что телеведущая неудачно их комбинировала.

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