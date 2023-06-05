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Согласно сообщению издания E1.RU, по статистическим данным свердловских венерологов, с каждым годом наблюдается все более печальная тенденция по заболеваниям венерического характера среди жителей региона.

Специалисты еще раз напоминают, что венерические болезни передаются половым путем, поэтому интимная близость без использования презерватива, часто приводит к плачевным последствиям. Причем множество ЗППП могут никак себя не проявлять, а в итоге способны привести к бесплодию, неврологическим и аутоиммунным заболеваниям, слепоте и многим другим  проблемам со здоровьем.

По данным Минздрава, в Свердловской области самыми часто встречаемыми венерическими заболеваниями являются сифилис, хламидиоз, гонорея, трихомониаз, гепатит В, вирус герпеса, вирус папилломы человека, ВИЧ и другие. Для снижения рисков заражения венерическими заболеваниями, врачи рекомендуют воздерживаться от случайных сексуальных связей и незащищенного полового акта.

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