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Создатели сериала “Игра в кальмара” рассказали, что зрителей ожидает “еще более жесткий” второй сезон. На экранах он появится нескоро, однако компания Netflix уже выпустила первый трейлер.

По имеющейся информации, съемки, начавшиеся совсем недавно, продляться около 10 месяцев.

Первый сезон социальной драмы “Игра в кальмара” обрел огромную популярность зрителей. Он рассказал о смертельной игре, участники которой сражались за призовой фонд, чтобы решить финансовые проблемы или получить шанс на новую жизнь. Смерть каждого участника увеличивала сумму приза для единственного победителя, всего же в соревновании участвовало 465 человек.

Во втором сезоне зрители снова увидят главного героя Сон Ки Хуна и его приятеля, а также множество новых героев.

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