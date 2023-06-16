Американское издание Politico сообщило о гибели украинского пилота Владислава Савельева с позывным «Номад», который проходил подготовку в США. Отмечается, что Савельев был летчиком украинского МиГ-29. На американской базе Военно-воздушных сил в Миссисипи он прошел двухгодичный курс подготовки. Свое обучение Савельев завершил в марте 2023 года.

Стоит отметить, что пилот «Номад» был сбит российскими силами над территорией ДНР. Согласно сообщению ВВС Украины в соцсети Twitter (заблокирован на территории России), украинский пилот Владислав Савельев погиб во время выполнения боевого задания 2 июня.

Издание Politico приводит комментарий американского полковника в отставке Джеффри Фишера, который заявил, что американская финансируемая подготовка и летная школа является воплощением мечты для иностранного пилота. По его словам, Савельев погиб во время одного из своих первых боевых вылетов после возвращения из Штатов.