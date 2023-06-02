Российские управляемые планируемые фугасные авиационные бомбы сыграют в украинском конфликте судьбоносную роль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал сербской газеты «Политика».

Как следует из материала, американские военные специалисты с удивлением констатировали факт, что перехватить планируемые авибомбы средствами противовоздушной обороны даже сложнее, чем гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Автор статьи отмечает, что Вооруженные силы Российской Федерации научились успешно модернизировать старые советские бомбы в современные планирующие, способные пролетать несколько десятков километров от места сброса и наводиться на цель точно при помощи навигационной системы GPS.

Поэтому обозреватель сербской газеты приходит к выводу, что «умные» советские бомбы стали основной причиной переноса широко анонсированного контрнаступления ВС Украины. Поскольку украинская армия не может накопить в прифронтовых зонах ни технику, ни боеприпасы.