Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Белгородской области. ВСУ постоянно обстреливают приграничные населенные пункты из артиллерии, а также совершают диверсии, призванные нарушить работу транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что 10 июня в районе 22 часов вечера по московскому времени произошло крушение грузового состава с 15 вагонами на перегоне Хлевище – Бирюч. По информации местных властей, в результате инцидента никто не пострадал. При этом 15 вагонов, сшедших с путей, были пустыми.

По данным Телеграм-канала SHOT, поезд сошел с рельс в результате атаки двух украинских беспилотников. Один из ударных дронов прилетел в хвостовую часть поезда, а второй разрушил железнодорожные пути перед локомотивом. В тот вечер украинские дроны также атаковали село Новое, расположенное в Волоконовском районе Белгородской области. В результате атаки была уничтожена вышка связи из-за чего в районе наблюдались проблемы с мобильной связью.