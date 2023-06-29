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15 миллиардов долларов. Столько получит США при продаже Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО. Уведомление о будущей сделке американское оборонное ведомство уже направило в Конгресс. Госдеп сделку уже одобрил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пентагон.

Впрочем, в сообщении подчёркивается, что продажа пока ещё окончательно не утверждена – своё слово должны сказать американские законодатели. Тем не менее уже известно, что подрядчиками, которые поставят систему в Польшу, станут крупные оборонные корпорации Raytheon и Lockheed Martin. В документах, которые направлены в Конгресс, также указывается, что будущая продажа будет полностью отвечать интересам Вашингтона в Европе – она повысит обороноспособность союзника США по НАТО.

Сроки закупки Варшавой интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороны, пока неизвестны.

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