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Военная помощь США Украине составила с начала российской специальной военной операции 34 миллиарда долларов. Это новые расчёты, которые провели власти США. При этом на военную помощь было выделено 40 миллиардов долларов, о чём ранее отчитывался Пентагон. Из-за такой ошибки в расчётах Украина получит больше оружия. Об этом пишет РБК со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что излишек в 6 миллиардов долларов образовался из-за того, что при расчётах военной помощи и изъятии оружия и техники из арсеналов Пентагон учитывал не стоимость самого оружия, а стоимость его замены. Просчёты стали известны во время бухгалтерской проверки.

Таким образом, оказалось, что из бюджета выделено больше средств на приобретения вооружения для Украины. В Пентагоне пояснили, что лишние деньги просто вернут в копилку средств для помощи Киеву и на них будет закуплено новое вооружение. Таким образом, в распоряжение ВСУ поступит больше оружия, чем предполагалось.

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