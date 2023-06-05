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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на материалы иностранной прессы, коллективный Запад склоняется к скорейшему завершению боевых действий на территории Украины на фоне миротворческих инициатив со стороны Пекина.

Европейское турне специального представителя Китая по Украине Ли Хуэя сильно обеспокоило Вашингтон и Брюссель, поскольку Пекин несмотря ни на что продолжает продвигать свой мирный план из 12 пунктов, главным условием которого является немедленное прекращение огня.

Однако лидеры западных стран опасаются, что в таких обстоятельствах в Кремле могут заявить о победе. В своем материале под название «Китайская ловушка» итальянская газета La Repubblica отмечает, что государственные канцелярии коллективного Запада сотрясаются от увеличившегося количества контактов Китая с странами, которые не поддержали антироссийскую коалицию. В первую очередь, речь идет о поддержке Индией, Бразилией, Индонезией и ЮАР мирного плана Китая.

При этом в планы Запада также входит скорейшее сворачивание украинского конфликта, но не по сценарию Китая, который предполагает фактическое закрепление достигнутой российской армией новой линии фронта. Такая «заморозка» конфликта позволит Пекину сосредоточится на Тихоокеанском регионе, в то время как Запад будет вынужден постоянно тратить свои ресурсы на поддержку киевского режима.

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