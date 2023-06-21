Впервые за долгое время актриса Светлана Крючкова рассказала о своем состоянии здоровья. С 2015 года она борется с онкологией. На данный момент, по словам артистки, она находится в стадии ремиссии.

Несколько лет назад Светлана проходила лечение в Германии. Она перенесла операцию, после чего наступила ремиссия. Сейчас актриса соблюдает строгую диету и активно следит за собственным здоровьем. Однако, по словам актрисы, ей все-таки осталось жить недолго. «Я с того света встала», – рассказала Крючкова.

По словам актрисы, она очень хотела бы узнать, сколько дней ей осталось прожить. Однако она понимает, что его совсем немного. «Мне ничего нельзя … только плавать и ходить гулять», – подчеркнула Светлана.

Артистка продолжает проживать в Санкт-Петербурге. Она дает спектакли в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова и устраивает поэтические вечера. Стоит отметить, что на сцене Светлана Крючкова выступает на протяжении 50-ти лет.