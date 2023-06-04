Вооруженные силы Российской Федерации в ночь с 3-го на 4-е июня нанесли ракетный удар по территории аэродрома, расположенного в Кропивницком Кировоградской области. Об этом в эфире украинского телевидения заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, две российские ракеты ударили по оперативному аэродрому, расположенному в пригороде Кропивницкого. Спикер ВВС Украины подтвердил, что средства противовоздушной обороны не смогли перехватить эти две ракеты. Однако Игнат отказался в эфире раскрывать подробности ракетного удара.

Также по словам спикера ВВС Украины, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар пятью ударными беспилотниками по инфраструктурным объектам, расположенным на территории Сумской области.

Напомним, что в конце мая Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по аэродрому вооруженных сил Украины, расположенному в Чернобаевке на правом берегу Херсонской области.