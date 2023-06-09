В ночь на 9 июня российские ВС применили принципиально новую тактику ракетных ударов по Украине. Теперь ракеты, запрограммированные соответствующим образом, “наматывают круги” вокруг крупных городов и обнаруживают местоположение средств противовоздушной обороны, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он пояснил, что ракеты изначально летели в одном направлении, потом резко меняли курс и отправлялись совсем в другую сторону, затем снова возвращались на первоначальный маршрут. Это позволяло провоцировать огонь средств ПВО и находить их уязвимые места.

Также ВС РФ задействовали дроны-камикадзе “Герань”, которые призваны истощить ПВО, заставить ее выпускать как можно больше дорогостоящих зенитных ракет.

По словам Игната, воздушная тревога длилась примерно 4 часа, но за это время ВС РФ выпустили всего 4 ракеты, которые летали по странным и непредсказуемым маршрутам.