ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС действительно нанесли удары по штаб-квартире Главного управления разведки в Киеве, но подробности будут открыты для широкой публики только по завершению конфликта. Такое заявление сделал спикер ГУР Андрей Юсов.

Он уточнил лишь, что хотя ракеты попали по зданию, желаемого результата они якобы не достигли. Почему информация о попадании скрывалась почти месяц, Юсов объяснять не стал.

Напомним, что об ударе по зданию ГУР было известно еще в конце прошлого месяца. Тогда в Сети появились видео- и фотоматериалы, подтверждающие успешную атаку, однако Киев упрямо отмалчивался.

Предполагается, что в результате удара серьезные ранения получил глава ГУР Кирилл Буданов, которого затем эвакуировали в Германию на лечение. Киев отрицает и эту информацию, рассказывая о встречах генерала с президентом Украины Зеленским и его участиям в различных совещаниях. При этом сам Буданов на широкой публике не появляется как раз с момента атаки.

Вам может понравиться

Украинские беспилотники вновь атаковали Подмосковье

21 июня три украинских беспилотных летательных аппарата вновь осуществили попытку атаки российской столицы и Подмосковья. Все три дрона не достигли своих целей, так как были подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Один

АиФ: Абхазия приглашает туристов из РФ на шокирующий постапокалиптической атмосферой курорт

Шахтерский поселок Ткуарчал, дома в котором строили пленные звери-эсэсовцы после Великой Отечественной войны, является самым шокирующим курортом Абхазии. Обозреватель Георгий Зотов рассказал подробности о нем в издании “Аргументы и Факты”.

Названы предположительные сроки продолжения украинского «наступа»: мешают большие потери

4 июня украинские вооруженные формирования начали контрнаступление и с тех пор провели 263 атаки. При этом ни одна из них не завершилась успехом, сообщает издание “Московский комсомолец”. Военный эксперт Виктор