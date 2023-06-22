Российские ВС действительно нанесли удары по штаб-квартире Главного управления разведки в Киеве, но подробности будут открыты для широкой публики только по завершению конфликта. Такое заявление сделал спикер ГУР Андрей Юсов.

Он уточнил лишь, что хотя ракеты попали по зданию, желаемого результата они якобы не достигли. Почему информация о попадании скрывалась почти месяц, Юсов объяснять не стал.

Напомним, что об ударе по зданию ГУР было известно еще в конце прошлого месяца. Тогда в Сети появились видео- и фотоматериалы, подтверждающие успешную атаку, однако Киев упрямо отмалчивался.

Предполагается, что в результате удара серьезные ранения получил глава ГУР Кирилл Буданов, которого затем эвакуировали в Германию на лечение. Киев отрицает и эту информацию, рассказывая о встречах генерала с президентом Украины Зеленским и его участиям в различных совещаниях. При этом сам Буданов на широкой публике не появляется как раз с момента атаки.