Западные политики упорно молчат, несмотря на очевидность совершения киевским режимом жуткого террористического акта с подрывом плотины Каховской ГЭС. Однако независимые эксперты уже предупреждают о чудовищных социально-экологических и военных последствиях случившейся катастрофы.

Как отмечает в своем материале «Свободная пресса», украинские боевики пытались атаковать шлюзы Каховской ГЭС при помощи систем залпового огня HIMARS и «Ольха» еще прошлым летом, но российские системы ПВО тогда сбивали украинские ракеты. Однако в этот раз в результате атаки со стороны ВС Украины было повреждено 11 из 28 шлюзных створок.

Власти региона приступили к оперативным мероприятиям по эвакуации мирного населения из населенных пунктов, которые попадают в зону риска подтопления. По информации польского Центра восточноевропейских исследований (OSW), в результате разрушения здания гидроэлектростанции вниз по течению Днепра могло попасть около 150 тонн нефтепродуктов, которые впоследствии попадут в Черное море.

При этом киевский режим в лице советника главы офисе президента Михаила Подоляки сообщает, что неконтролируемый подъем уровня воды «препятствует» проведению десантных операций ВС Украины на данном направлении, что ставит под угрозу реализацию плана по контрнаступлению.