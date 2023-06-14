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Российские войска успешно выбивают вражеские бронеколонны дронами-камикадзе “Ланцет”. Кроме того, совсем скоро они получат в свое распоряжение тяжелый беспилотник “Сириус”, контроль над разработкой которого осуществлял генерал Сергей Суровикин, пишет портал “Свободная пресса”.

Авторы публикации приводят мнение военного эксперта Партха Сатама из издания Eurasian Times, сравнившего “Сириус” с недавно упавшим в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper. Аналитик считает, что Россия подняла этот американский дрон и именно благодаря полученным технологиям сумела довести свою разработку до финальной версии.

“Сириус” сможет разгоняться до 180 километров в час и преодолевать расстояние в 3000 километров, летая по 20 часов кряду. Не исключено, что его оснастят еще и системой спутниковой связи, что сделает беспилотник неуязвимым для средств РЭБ противника. В отличие от американского “Жнеца” российский дрон получит два турбовинтовых двигателя, а не один, благодаря чему существенно повысится надежность БПЛА.

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