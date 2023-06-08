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Одним из самых сложных вопросов во взаимных отношениях Киева и Варшавы остается трактовка трагических событий на Волыни 1943 года, когда украинские националисты устроили геноцид и этические чистки для польского населения региона. Трагедия, в которой погибло около 130 тысяч поляков, позже получила название Волынская резня.

Обозреватель издания «Свободная пресса» пообщался на данную тему с политологом Богданом Безпалько. По словам эксперта, в настоящий момент на территории Польши находится огромное количество граждан Украины, преимущественно с западных регионов, которые заражены националистической идеологией. Поскольку других нравственных ориентиров у них нет, они пытаются реализовывать свои жизненные принципы на новом месте жительства.

Таким образом, в магазине Кракова уже появились портреты и изображением Степана Бандеры (лидер запрещенных в РФ экстремистских «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии»), однако польские власти упорно не замечают происходящего. Политолог выразил мнение, что пока польскому руководству выгодно сотрудничать с Киевом для противостояния Москве, они не будут закрывать глаза на украинских националистов.

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