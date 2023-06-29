Удар по Краматорску уничтожил излюбленное место иностранных наемников, пишет портал “Свободная пресса”. Авторы публикации ссылаются на видеозаписи с места атаки, по которой можно понять, что как минимум двое “серых гусей” получили ранения.

Киев тем временем обвиняет РФ в ударе по гражданскому объекту, пытаясь сделать из Краматорска новую Бучу. Вот только на видеозаписях, которые наемники ранее выкладывали в Сеть, хорошо видно, что гражданских в кафе нет вообще. Зато очень много боевиков ВСУ и “солдат удачи”.

Американское издание The New York Times эту информацию подтверждает. Журналисты поясняют, что кафе постоянно было заполнено военными. Не исключено, что где-то рядом располагается их командный пункт или войсковая часть. По мнению обозревателя Александра Ситникова, в Краматорске располагался штаб Североатлантического альянса, сотрудники которого ходили именно в уничтоженную ракетами пиццерию.

Украинская сторона заявляет, что ВС РФ использовали ракеты ЗРК С-300, но эксперты считают это мнение ошибочным. Они предполагают, что удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер”.