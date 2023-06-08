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Обозреватель издания «Свободная Пресса» Александр Ситников сообщил, что в ночь на 8 июня в Запорожской области на Ореховском участке фронта произошло серьезное боестолкновение. Танковая бригада ВСУ двинулась в атаку на позиции ВС России. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка «идут бои высокой интенсивности».

Отмечается, что противник идет в атаку небольшими группами по 40-60 человек при поддержке артиллерии натовского образца. Несмотря на то, что украинские боевики решили скрыться от тепловизоров при помощи специальных маскировочных халатов, они были обнаружены российской разведкой.

По итогу ВСУ не смогли пробить российскую оборону, и были разгромлены ВС РФ. Ситников в своем материале отмечает, что в планировании оборонительной линии участвовал сам генерал Суровикин. Огневые рубежи по всей линии фронта расположены по принципу «слоеного пирога». Поэтому российские войска перемалывают противника на подходе и оперативно могут решать проблемы прорыва, в случае таковых.

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