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Украинские боевики вместе с “Леопардами” немецкого производства используют и боеприпасы к ним – бронебойные снаряды DM-63. Удары наносятся в основном по российским танкам Т-80 и Т-90, рассказал обозреватель портала “Свободная пресса” Константин Ольшанский.

Он отметил, что это совершенно новые боеприпасы, с которыми российские ВС ранее еще не сталкивались. 74-сантиметровый снаряд весит около 5 килограммов и имеет диаметр 2,6 сантиметра.

В полете боеприпасы разгоняются до 1,7 километра в секунду, дальность поражения целей составляет почти 4 километра.

Снаряды имеют вольфрамовый сердечник. Также может использоваться обедненный уран. Материал боеприпасов – сплав WSM IV.

Ольшанский отметил, что DM-63 разработаны в 90-х годах прошлого столетия и поэтому ВС РФ никак не могли с ними сталкиваться.

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