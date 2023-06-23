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В 9-м квартале Авдеевки идут напряженные бои, российские ВС теснят противника, рассказал портал “Свободная пресса”. Украинские вооруженные формирования теряют боевую технику и живую силу, не в силах устоять перед натиском российских военных.

Обозреватель Александр Ситников со ссылкой на Минобороны отмечает, что бои на Донецком направлении не прекращаются. Только за минувшие сутки ВСУ пытались девять раз перейти в наступление, однако их останавливали российские военные.

В разных районах ДНР ликвидировано не менее 400 военнослужащих ВСУ. Также уничтожено несколько десятков единиц техники, в том числе, и западного образца.

Назначенный киевским режимом гауляйтер Авдеевки рассказал, что ВС РФ активно используют артиллерию. За те же сутки было зафиксировано около 200 обстрелов по позициям ВСУ и примерно 20 массированных ударов. Киев отчаянно сопротивляется, но только за счет того, что в городе остаются мотивированные националисты.

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