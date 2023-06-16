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Украинский Генштаб заявил, что в ночь на 16 июня была попытка высадки десанта ВСУ к Новой Каховке. Однако это лишь проделки ЦИПСО, который создает подобные фейки для поднятия боевого духа деморализованной армии.

Российские военные корреспонденты отметили, что жители Новой Каховки действительно слышали взрывы и выстрелы из автоматического оружия на территории города. Однако речь идет совсем не о перестрелке с противником, а об уничтожении беспилотных аппаратов, которые Киев запускал с подконтрольной ему территории на правом берегу.

Также ВСУ пытались проводить артподготовку, но российские военные тут же дали ответку. В небо были подняты самолеты ВКС, нанесшие бомбовые удары по позициям противника.

Несмотря на это, обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников пишет, что расслабляться пока рано. Некоторые телеграм-каналы продолжают писать о диверсантах, высадившихся на берег. И пока непонятно, ликвидировали их или нет.

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