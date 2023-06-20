19 июня ВСУ снова обстреляли Белгородскую область. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали семь человек – три женщины получили осколочные ранения, девушка обратилась к медикам с контузией, у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, а ребенку осколком сломало ключицу.

Повторение подобных обстрелов требует срочных действий. Портал “Свободная пресса” напоминает о заявлении президента Владимира Путина о создании санитарной зоны, которая могла бы предотвратить дальнейшие теракты со стороны ВСУ.

Главное управление разведки Украины одновременно с этим сообщает о переброске российских войск из западных регионов страны в Белгородскую область. Оно не исключает, что именно эти силы будут задействованы для создания санитарной зоны. То есть, фактически для наступления на Харьков. Ведь без него отодвинуть украинские формирования не получится.

Авторы публикации напоминают и еще об одном событии, о котором упомянул бывший депутат Верховной рады Олег Царев. 5 августа в районе Купянска должны появиться подразделения ЧВК “Вагнер”, которая вновь возвращается в зону проведения специальной военной операции.

На основании всей этой информации портал предполагает, что именно 5 августа может начаться наступление на Харьков для воплощения в реальность слов главы государства. И непосредственное участие в этой операции возьмут как раз бойцы “Вагнера”.