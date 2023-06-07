Обозреватель издания «Свободная пресса» сообщает, что вооружение, передаваемое Киеву Западом, нередко попадает в третьи руки, а именно – к боевикам в Африке, на Ближнем Востоке и к местной мафии. Так портал Milenio опубликовал информацию, что у мексиканского боевика было замечено американское вооружение – ПТРК FGM-148 Javelin. А ведь именно данные противотанковые ракетные комплексы активно передавали Киеву.

По словам крымского журналиста Сергея Кулика, еще задолго до начала СВО, США передали Киеву первую часть ПТРК Javelin. А несколько позже в Даркнете уже имелись объявления о продаже данных комплексов по сниженным ценам. Основным условием был самовывоз из украинской столицы.

Обозреватель «СП» отмечает, что нет ничего удивительного в том, что американское оружие разошлось по черным рынкам всего мира и дошло до мексиканских боевиков. В свою очередь, Кулик также отметил, что генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток призывал все правительства, оказывавшие военную помощь Украине, скоординировать свои действия таким образом, чтобы не произошло незаконного распространения оружия.

Поэтому вполне логичным является возникновение мысли, что кому-то из евроатлантической элиты будет выгодно, чтобы «некто из Javelin шандарахнул по кортежу германского федерального канцлера Олафа Шольца или при помощи ПЗРК Stinger сбил пассажирский самолет британской авиакомпании British Airways».