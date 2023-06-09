В попытке прорыва российской обороны в ночь на 8 июня, по словам главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу, принимало участие до полутора тысяч военнослужащих ВСУ, а также 150 единиц бронетехники. Планы Киева сорвали российские ВС, своевременно обнаружившие продвижение противника, пишет портал “Свободная пресса”.

Удар артиллерии и авиации позволил ликвидировать до 350 боевиков, уничтожить 11 БМП и около 30 танков. Крупные потери ВСУ понесли и 7 июня – 38 бронеавтомобилей, 33 танка, 28 БМП и три польских самоходных артиллерийских установки KRAB. Убитыми и ранеными Киев потерял около 1000 боевиков.

Интенсивные боевые действия, которые противник пытается навязать Украине, пока приносят ему лишь серьезные потери. При этом в Киеве продолжают отрицать начало контрнаступления, хотя о нем пишут даже западные СМИ.