Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ночное нападение на корабль “Приазовье” – это уже вторая попытка добраться до газопроводов “Голубой поток” и “Турецкий поток”. Этот корабль играет важную роль в обеспечении их безопасности, поэтому Киев и устроил атаку беспилотных катеров, передает портал “Свободная пресса”.

Произошло это в ночь на 10 июня. Сразу шесть надводных дронов пытались атаковать “Приазовье”, однако они были своевременно обнаружены экипажем. В трехстах километрах от Севастополя все беспилотники были пущены на дно.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения одного из быстроходных безэкипажных катеров. Видно, что плавсредство начинили взрывчаткой, чтобы нанести серьезные повреждения кораблю. Однако атака в очередной раз провалилась.

Напомним, ВСУ уже несколько раз пытались организовать нападения на российские корабли с применением надводных дронов, но пока все они успешно уничтожаются.

Вам может понравиться

Госдума планирует обеспечить профессиональной охраной школы в малых городах

Решить проблему обеспечения безопасности сельских школ в Российской Федерации предлагает зампред комитета Государственной Думы по безопасности и член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. По его словам, в России примерно 24

Офицер НАТО Атламазоглу: Контрнаступление ВСУ показало отличную подготовку российской армии

Россия хорошо подготовилась к отражению контрнаступления ВСУ. На территориях, которые контролируют ВС РФ создана весьма обширная и мощная оборонительная сеть, пройти которую ВСУ не смогут, уверен военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

Врага жалеть нельзя: Военкор показал подбитые танки Leopard и БМП Bradley ВСУ

Военный корреспондент Андрей Руденко показал на видео уничтоженные танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Bradley, которые участвовали в украинской попыткой прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении. По словам