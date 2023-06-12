Ночное нападение на корабль “Приазовье” – это уже вторая попытка добраться до газопроводов “Голубой поток” и “Турецкий поток”. Этот корабль играет важную роль в обеспечении их безопасности, поэтому Киев и устроил атаку беспилотных катеров, передает портал “Свободная пресса”.

Произошло это в ночь на 10 июня. Сразу шесть надводных дронов пытались атаковать “Приазовье”, однако они были своевременно обнаружены экипажем. В трехстах километрах от Севастополя все беспилотники были пущены на дно.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения одного из быстроходных безэкипажных катеров. Видно, что плавсредство начинили взрывчаткой, чтобы нанести серьезные повреждения кораблю. Однако атака в очередной раз провалилась.

Напомним, ВСУ уже несколько раз пытались организовать нападения на российские корабли с применением надводных дронов, но пока все они успешно уничтожаются.